بعد إعلان السيسى عن وظائف للمعلمين..الفوضى تسيطر على التقديم لمديريات التعليم

كتب: شمس الدين مرتضى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي بيانًا خلال الأيام السابقة، أكد خلاله أنه ستكون هناك 30 ألف فرصة عمل بوزارة التربية و التعليم للعمل كمعلمين، مضيفًا ان التعيينات ستكون على حسب الأولية، ولسد العجز بمدارس الجمهورية بجميع التخصصات.

ووضح السيسي خلال كلماته، أن التعيينات ستكون لخريجين كليات التربية، والحاصلين على الدبلوم التربوي من ذوي المؤهلات العليا، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

وسرعان ما توجه آلاف المواطنين إلى مقرات مديريات التربية و التعليم، بمختلف محافظات الجمهورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، متأملين خير فيما وعد به الرئيس من تعيينهم بالوزارة، محققين الشروط و الضوابط التي وضعتها وزارة التربية و التعليم لتقدم المواطنين بمسابقة التعيين بالوزارة.

اقتحام مديرية التربية و التعليم بالقاهرة

وكانت مديرية التربية و التعليم بمحافظة القاهرة، قد احتشد أمامها آلاف المواطنين للتقدم بمسابقة التعيين التي وضعت شروطها الوزارة، ففي الساعات الأولى، ساد السخط و الاستياء على وجوه المواطنين المتقدمين للوظيفة، وخاصة بعد اصدار قرار إداري بقبول التعيين فقط في تخصصات معينة، وهي رياض الأطفال، الألعاب، والموسيقى.

وردد المتقدمين على الوظيفة هتافات معادية للقرار الصادر من المدير العام لمديرية التربية و التعليم “كوسة كوسة، عايزين حقوقنا”، ومنهم أصدر السباب و الشتائم و الدعاء على ما يتعرضون له من إهمال، إلا و أن اشتدت الأجواء حدة، فقام المتقدمين من المواطنين، باقتحام بوابة مديرية التربية التعليم، بعد أن قام الأمن الادراي للمديرية باغلاقه في أوجه المواطنين.

المديرية تشترط قبول الطلبات الكترونيا فقط بمحافظة المنوفية

أما في محافظة المنوفية، فقد تجمهر العشرات من خريجى كلية التربية والحاصلين على مؤهل تربوى، أمام مبنى مديرة التربية والتعليم بالمنوفية، للتقدم في الوظائف التي أعلن عنها السيسي، إلا أن المديرية رفضت التسليم الطلبات باليد وأكدت ان التقديم إلكترونيا فقط.

وهذا ما تسبب في انتشار حالة من السخط و الاستياء من التنظيم المنعدم، والتنسيق العشوائي الذي ظهر في تعامل مديريات التربية و التعليم مع المتقدمين للوظيفة، وتساؤلات عدة حول كيفية إعلان الرئيس السيسي على 30 ألف وظيفة مدرس دون تنسيق لإقبال المواطنين من قبلها.

سخط عام من سوء التنظيم بمديرية التربية في القليوبية

وأما عن محافظة القليوبية سادت حالة من الاستياء لدى العديد من المتقدمين لوظائف التربية والتعليم بالقليوبية بسبب عدم التنظيم، حيث شهدت معظم الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة القليوبية زحاما شديدا من المتقدمين لشغل وظائف المعلم والأخصائى المساعد.

وتوافد المئات على مقرات للتقدم بالأوراق، وشهدت عملية التقدم بالطلبات مشاكل بسبب رفض تلقى أوراق خريجى كليات الخدمة الاجتماعية وأقسام الاجتماع بكليات الآداب بحجة عدم حصولهم على المؤهل التربوى، فيما أكد الطلاب أن أقسامهم هى أقسام تربوية فى الأساس لا تحتاج مؤهلًا تربويًا.

من جانبها قامت المديرية بتعليق لافتات بشأن نقل التقديم للإدارات التعليمية الإثنى عشر بناء على تعليمات المحافظ .