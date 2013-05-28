التنظيم والإدارة: بدء تثبيت 50% من المؤقتين والعاملين على الصناديق بالحكومة

قالت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز بدأ فى اتخاذ سلسلة من الإجراءات اللازمة، لتعيين 50% من العمالة المؤقتة والعاملة على الصناديق الخاصة الأبواب، الثانى والرابع والسادس فى إطار استكمال خطة الحكومة لتثبيت المؤقتين فى القطاعات الحكومية على والتى بدأت العام الماضى بتثبيت الــ50% الأخرى على الأبواب من ذات الأبواب.

وأضافت رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الجهاز بدأ فى مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس الشورى لتضمين موازناتهم المالية الجديدة ضمن موازنات القطاعات الحكومية المختلفة وطالبت الجهات الحكومية بالإسراع فى موافاة الجهاز بأوراق المقرر تثبيتهم ونقلهم من باب إلى آخر خلال الفترة المقبلة.