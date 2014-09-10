بالفيديو - الكاميرون ' الجديدة ' تتلاعب بكوت ديفوار وتسحقها برباعية

تمكن المنتخب الكاميروني من تحقيق فوز كبير على ضيفه الإيفواري في الجولة الثانية من مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015 بالمغرب.

وتمكن المنتخب الكاميروني من الانفراد بقمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن كوت ديفوار والكونجو الديمقراطية.

واستطاع المنتخب الكاميروني أن يحقق الفوز بدون لاعبيه القدامى مثل صامويل إيتو المعتزل دوليا وكذلك أسو إيكوتو وأليكساندر سونج.

وتقدم الشاب كلينتون نجي لاعب ليون بالهدف الأول في الدقيقة 15 بتسديدة خدعت حارس كوت ديفوار قبل أن يدرك يايا توريه التعادل في الدقيقة 24 بعد أن تابع كرة ارتدت من حارس الأسود.

وعاد فينسنت أبو بكر ليضيف الثاني في الدقيقة 37 بعد أن استغل خطأ في دفاع كوت ديفوار ليسددها بقوة داخل الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-1.

في الشوط الثاني وأضاف فينسنت أبو بكر الهدف الثالث بعد أن تبادل الكرة مع نجي ليسددها بقوة في الشباك بطريقة رائعة في الدقيقة 54.

وتعرض سيرجي أورير مدافع كوت ديفوار لحادثة قوية بعد أن تسبب اصطدامه بلاعب الكاميرون في سقوطه قويا ليبلع لسانه إلا أن الجهاز الطبي تدخل سريعا وأنقذه.

واختتم نجي صاحب الـ21 عاما أهداف المباراة بطريقة رائعة بعد أن مرر له أبو بكر الكرة ليمهدها لنفسه ويسددها على الطائر محرزا الهدف الرابع في الدقيقة 74.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الكاميرون إلى 6 نقاط فيما تجمد رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط فقط.

شاهد أهداف المباراة