بالفيديو .. هل عودة سواريز ' بشرة خير ' لبرشلونة قبل الكلاسيكو؟

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء أن يوم السبت الموافق 25 أكتوبر القادم سيكون موعد انطلاق ذهاب الكلاسيكو الأول بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

وينتهي إيقاف سواريز المقدر ب4 أشهر قبل يوما واحد من موعد الكلاسيكو، أي أنه سيكون قادرا علي التواجد مع فريقه الجديد برشلونة في حال قرر المدير الفني لويس إنريكي الاستعانة به.

عودة من إيقاف ليست بشيء غريب علي سواريز، فلويس "العضاض" سبق وعاد مرتين من الإيقاف نتيجة ارتكاب نفس الواقعة وهي "العض" مع اختلاف الضحايا.

فكيف كانت عودة سواريز من قبل؟

2011

سواريز مهاجم أياكس الهولندي وفي قمة الدوري الهولندي بين أياكس وإيندهوفن، ارتكب جريمته الأولي والضحية كانت اوتمان باكال موسم 2010-2011.

العضة الأولي كلفت سواريز الإيقاف لسبع مباريات من قبل الاتحاد الهولندي، ولكن عودة سواريز بعد الإيقاف لم تكن مع أياكس بل كانت مع فريقه الجديد ليفربول.

فور واقعة "العض" قرر أياكس بيع هدافه سواريز وكان ليفربول الإنجليزي هو المشتري، لتكن عودة سواريز من الإيقاف مع ليفربول.

2 فبراير 2011 كان موعد عودة سواريز من جديد للمشاركة، وكانت أمام ستوك سيتي في ملعب أنفيلد رود.

وجلس سواريز بديلا قبل أن ينزل أرضية الملعب في الدقيقة 63 وينجح في تسجيل هدف ليفربول الثاني في المباراة والأول له في مسيرته مع الريدز.

2013

من جديد ظهر افتراس سواريز، والضحية هذه المرة كانت برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي.

عضة جديدة في قمة الكرة الإنجليزية بين ليفربول وتشيلسي، كلفت سواريز الإيقاف لمدة 10 مباريات.

25 سبتمبر 2013 كان موعد عودة سواريز من جديد للمشاركة، وكانت هذه المرة في قمة إنجليزية من نوع خاص أمام مانشستر يونايتد علي مسرح الأحلام أولد ترافورد.

قمة إنجليزية كنت عنوان الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، شارك بها سواريز أساسيا منذ البداية.

سواريز فشل في التسيجيل، ليفشل ليفربول في التسجيل ويخرج خاسرا بهدف نظيف، إلا أن لويس ظهر بمستوي طيب وكاد أن يهز شباك يونايتد لولا القائم في مرة والحارس دي خيا في أكثر من مرة.

2014

وواصل سواريز ترك بصماته في الأذهان والأيادي، ولكن هذه المرة في البطولة الأفضل على الإطلاق، كأس العالم البرازيل 2014.

بعد محاربته للحاق بمباريات منتخب بلاده أوروجواي في المونديال، لعب سواريز لقاء الحسم أمام إيطاليا في أخر مباريات المجموعة الرابعة في المونديال.

وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء ظهر أكل لحوم البشر من جديد، ليعض سواريز كتف كيليني مدافع إيطاليا، عضه آلمت أسنان سواريز نظرا لقوة مدافع يوفينتوس.

لينجح بعدها أوروجواي في إحراز هدف الفوز ليتأهل إلى دور الـ16 وتخرج إيطاليا من الباب الضيف في المونديال.

عضة كلفت سواريز إيقاف مطولا هذه المرة لمدة 4 أشهر، مع عقوبة منع ممارسة أي نشاط رياضي قبل أن يقبل استئنافه، وتقل العقوبة للإيقاف فقط.

25 أكتوبر 2014 سيكون موعد عودة سواريز من جديد للمشاركة، ولكن هذه المرة ستكون مشاركة رسمية أولي مع فريقه الجديد برشلونة وأمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

فهل يستلهم سواريز روح 2011 أم شبح الخامس والعشرين سيسيطر علي العضاض؟ إجابة ننتظرها من كلاسيكو إسبانيا...