لاتسيو متردد في التخلي عن نجمه كاندريفا

أ ش أ - أكد المسئولون فى نادى لاتسيو الايطالى انهم متمسكون بنجم خط وسط الفريق انطونيو كاندريفا على الرغم من تزايد الاهتمام به من قبل عدد من الاندية الانجليزية الكبيرة ومن بينها توتنهام وارسنال وليفربول.

وكانت الانباء قد اشارت خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية الى ان كاندريفا الذى يبلغ من العمر 27 عاما سوف ينتقل الى اللعب فى انجلترا غير انه استمر فى لاتسيو.

وأعلن كلاوديو لوتيتو رئيس النادى انه مستعد لتمديد عقد اللاعب الايطالى الدولى حتى عام 2019 فى محاولة لاقناعه بالبقاء مع لاتسيو او لضمان الحصول على مقابل مادى ضخم فى حالة بيعه.

وذكرت صحيفة ديلى اكسبريس الانجليزية ان اندية البرمير ليج الثلاثة توتنهام وارسنال وليفربول مازالت مهتمة بضم كاندريفا وانها سوف تسعى من اجل الحصول على خدماته فى الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.