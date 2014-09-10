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ميركل تكرم كلوزه بجائزة ' الاندماج '

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ميركل تكرم كلوزه بجائزة ' الاندماج ' ميركل تكرم كلوزه بجائزة ' الاندماج '

(إفي): تستعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس لتسليم جائزة الاندماج للاعب الدولي السابق ميروسلاف كلوزه، ذي الأصول البولندية والهداف التاريخي للمونديال.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم ، ستيفان شيبرت الأربعاء أن ميركل ستلقي خطابا قبل تسليم الجائزة في احتفالية سيشهدها مقر وزرة الخارجية.

وأعلن كلوزه، الذي ولد في بولندا عام 1987 ، اعتزاله دوليا بعد التتويج بمونديال البرازيل وتحقيقه إنجاز كونه الهداف التاريخي للبطولة بـ16 هدفا.

يذكر أن كلوزه الذي يلعب حاليا في لاتسيو الإيطالي، شارك في أربع بطولات لكأس العالم مع منتخب الـ"مانشافت".

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