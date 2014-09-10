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أرباح مانشستر يونايتد تتراجع 84%

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أرباح مانشستر يونايتد تتراجع 84% أرباح مانشستر يونايتد تتراجع 84%

(إفي): أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء تحقيقه أرباحا صافية بقيمة 23.8 مليون إسترليني خلال العام الأخير، حتى يونيو ، أي ما يمثل تراجعا بنسبة 84% على أساس سنوي.

وأنفق النادي، الذي لم يتأهل هذا الموسم لأي منافسة أوروبية، ما يقرب من 150 مليون إسترليني هذا الصيف في التعاقد مع صفقات جديدة.

وعلى الرغم من تراجع الأرباح الصافية، إلا أن الأرباح الإجمالية للشياطين الحمر زادت بنسبة 19% لتصل إلى 433 مليون إسترليني بفضل عقد الرعاية الموقع مع شركة (أديداس) لمدة 10 سنوات بقيمة 937 مليون يورو.

وتثق إدارة مان يونايتد في أن الفريق سيتحسن على صعيد المستوى الرياضي هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد، الهولندي لويس فان جال.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للنادي الإنجليزي، إد وودورد في بيان: "نتطلع للمستقبل وننتظر كتابة فصل جديد في تاريخ النادي تحت قيادة فان جال ومع صفقات التعاقد مع أفضل لاعبي العالم لتعزيز الفريق".

وتعاقد الشياطين الحمر هذا الموسم مع الأرجنتيني انخل دي ماريا قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 59.7 مليون إسترليني، وهو رقم قياسي في كرة القدم الإنجليزية.

وضم مان يونايتد أيضا الإسباني اندير إريرا من أثليتك بلباو الإسباني مقابل 28.8 إسترليني والأرجنتيني ماركوس روخو من سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 16 مليون إسترليني والهولندي ديلي بليند من مواطنه أياكس مقابل 13.8 مليون إسترليني.

وتعاقد النادي الإنجليزي أيضا مع الكولومبي راداميل فالكاوا معارا من موناكو الفرنسي لمدة موسم واحد مع وجود خيار بأحقية شراء.

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