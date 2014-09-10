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ريمي ينتقد ليفربول: ليسوا صادقين

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ريمي ينتقد ليفربول: ليسوا صادقين ريمي ينتقد ليفربول: ليسوا صادقين

انتقد الفرنسي لويك ريمي مهاجم تشيلسي الإنجليزي فريق ليفربول متهمهم بعدم الصدق عقب أن صرفوا النظر عن التعاقد معه لفشله في الكشف الطبي.

وقال ريمي لقناة تي اف 1 الفرنسية "لم أتفهم قرار ليفربول بصرف النظر عن التعاقد معي، لم يكن أمرا صادقا على الإطلاق منهم".

وأضاف "الأمر لم يكن مخيفا بالنسبة لي، أنا أعرف بالضبط حالتي.. ذهبت لكل الأطباء المتخصصين في العالم وأكدوا لي أن لاعبين كثيرين لديهم نفس المشكلة".

وكان ليفربول قد أكد أن ريمي يمتلك بعض المشاكل في القلب مما جعل الفريق يصرف النظر عن التعاقد معه.

وانتقل ريمي إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية قادما من كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

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