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إقالة مويس كلفت مانشستر يونايتد 5.2 مليون إسترليني

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إقالة مويس كلفت مانشستر يونايتد 5.2 مليون إسترليني إقالة مويس كلفت مانشستر يونايتد 5.2 مليون إسترليني

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن إقالة الاسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني السابق للفريق كلفت الشياطين الحمر 5.2 مليون جنيه إسترليني كتعويض للمدرب.

وأعلن النادي اليوم الأربعاء عن حجم أرباحه والتي انخفضت 84% عن العام الماضي.

وقال النادي في بيان رسمي له "البند الاستثنائي لهذا العام كان دفع 5.2 مليون إسترليني تعويضات للمدير الفني السابق وطاقمه التدريبي".

وتولى مويس تدريب مانشستر يونايتد الموسم الماضي خلفا لسير أليكس فيرجسون إلا أنه فشل في الفوز بأي بطولة كما لم ينجح في التأهل للبطولات الأوروبية بعد حصوله على المركز السابع بالدوري الإنجليزي.

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