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“هندسة جنوب الوادي” تشارك في يوم المهندس المصري بالقاهرة

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“هندسة جنوب الوادي” تشارك في يوم المهندس المصري بالقاهرة “هندسة جنوب الوادي” تشارك في يوم المهندس المصري بالقاهرة

أكد الدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد كلية الهندسة، أن طلاب الكلية سيشاركون في يوم المهندس المصري والمقام في الفترة من 11،10 /9 /2014 بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينه نصر بمشروع ماكينة “CNC” التي تستخدم في الحفر على الخشب، ويعد المشروع، من تصميم وتنفيذ الطلاب وبإشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأضاف جمال، أن هذا اليوم برعاية نقابة المهندسين المصرية وجمعية مهندسي الاتصالات والالكترونيات، ويشارك فيه خريجي كليات الهندسة في جميع أنحاء الجمهورية، وبحضور العديد من الشركات الصناعية الكبرى يتم في هذا اليوم عرض العديد من ابتكارات الخريجين أمام هذه الشركات.

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