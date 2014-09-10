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​​القبض علي إخوانيين قطعا الطريق الدائري بالمنيا

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​​القبض علي إخوانيين قطعا الطريق الدائري بالمنيا ​​القبض علي إخوانيين قطعا الطريق الدائري بالمنيا

أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض علي 2 من المنتمين لجماعة الإخوان أثناء إشعالهما النيران بزجاجات المولوتوف بالطريق الدائري بمركز بني مزار بقصد قطع الطريق، ومنع مرور السيارات.

وكان اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي، بقيام عدد من الأشخاص بسكب البنزين، وإشعال النيران بالطريق الدائري بهدف قطع الطريق علي المارة.

وعلي الفور انتقل العقيد عصام الخضري رئيس فرع البحث الجنائي شمال والمقدم عصام أبو الفضل رئيس مباحث بني مزار إلي مكان التجمع.

و تبين قيام عدد من الإخوان بقطع الطريق الدائري، عن طريق إشعاله بزجاجات المولوتوف، وتمكنت قوات الأمن من مطاردتهم، وألقت القبض علي اثنين من بينهما، عاطف _ع _ا ، 49 سنه مدرس أزهري مقيم بقريه أبو جرج، وعبد الرازق _ف_م، 32 سنه عامل ومقيم بذات القرية، وبحوزتهما زجاجات مولوتوف، وتحرر محضر بالواقعه، وتولت نيابة بني مزار التحقيق في الواقعة.

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