أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

العثور على جثة عاشرة مقطوعة الرأس بشمال سيناء: «قُتل لتعاونه مع الموساد»

  • مصر
  • 27
Google+ Print

عثر أهالي سيناء علي جثة عاشرة لمواطن مقطوع الرأس على يد تنظيم أنصار بيت المقدس ووجدوا بجوار الجثة ورقة مكتوب عليها «قتل لتعاونة مع الموساد الإسرائيلي»، وتم التعرف علي الجثة واكتشف الأهالي أنها لشقيق مواطن قطع رأسه في وقت سابق في العملية التي بثها التنظيم قبل أيام.

من جهة أخرى، شنت قوات من الجيش والشرطة حملات مداهمة فى قرى رفح والشيخ زويد والعريش بحثا عن العناصر التكفيرية فى تلك المناطق، الأربعاء، وأكد مصدر أمنى مسؤول تمكن الجيش من قتل 3 عناصر من الجماعات التكفيرية وضبط مخزن للأسلحة فى رفح،كما تمكن سلاح المهندسن من ضبط وتدمير نفقين على الشريط الحدودى مع غزة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا