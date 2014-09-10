العثور على جثة عاشرة مقطوعة الرأس بشمال سيناء: «قُتل لتعاونه مع الموساد»

عثر أهالي سيناء علي جثة عاشرة لمواطن مقطوع الرأس على يد تنظيم أنصار بيت المقدس ووجدوا بجوار الجثة ورقة مكتوب عليها «قتل لتعاونة مع الموساد الإسرائيلي»، وتم التعرف علي الجثة واكتشف الأهالي أنها لشقيق مواطن قطع رأسه في وقت سابق في العملية التي بثها التنظيم بالفيديو قبل أيام.

من جهة أخرى، شنت قوات من الجيش والشرطة حملات مداهمة فى قرى رفح والشيخ زويد والعريش بحثا عن العناصر التكفيرية فى تلك المناطق، الأربعاء، وأكد مصدر أمنى مسؤول تمكن الجيش من قتل 3 عناصر من الجماعات التكفيرية وضبط مخزن للأسلحة فى رفح،كما تمكن سلاح المهندسن من ضبط وتدمير نفقين على الشريط الحدودى مع غزة.