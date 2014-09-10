“الصيادلة”: اتفاق مبدئي لحل مشاكل الضرائب القديمة للصيدليات

أعلن الدكتور جميل بقطر رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة عن توصل النقابة لاتفاق مبدئي مع مصلحة الضرائب لحل مشاكل الضرائب القديمة للصيدليات، وذلك وفقا لاتفاقية 2005 واعتبارها أسس المحاسبة للسنوات القديمة مما سيعجل بإنهاء جميع المشاكل القديمة للصيدليات.

> وأكد بقطر أن الدولة ومصلحة الضرائب حريصة على التعاون مع النقابة لاستقرار الشارع الصيدلي وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالسنوات القديمة للصيدليات، خاصة المنشأت الصغيرة منها والتي تخدم المريض الفقير بالنجوع والقرى والمناطق الشعبية.

> وأوضح أن أبرز المشاكل القديمة التي تعانى منها الصيدليات هي التضارب بين اتفاقية 2009 و2005، فمعظم المأموريات تطبق اتفاقية 2009 غير المعترف بها من النقابة، وهو ما يتسبب في حدوث مشاكل، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بشأن عدم اعترافها بهذه الاتفاقية، وطالبت بمحاسبة الصيدليات وفقا لأسس اتفاقية 2005 لحين عقد اتفاق مع الضرائب.

> وأشار بقطر إلى أنه تم التوافق على معظم بنود اتفاقية الضرائب الجديدة، ولم يتبق غير التصور النهائي للاتفاقية والتوقيع عليها، إلا أننا فوجئنا بإيقاف المالية لكل الاتفاقيات التي ستؤدى إلى زيادة الحصيلة، وقد قامت مصلحة الضرائب بتوقيع 10 اتفاقيات فقط وأوقفت 22 اتفاقية أخرى.

> وطالب وزارة المالية بإتمام توقيع تلك الاتفاقيات التي ستسهل على الممول ليستطيع أداء ضريبته وحق الوطن عليه بسهولة، وهو ما يحقق زيادة في حصيلة الضرائب.

> ومن ناحية أخرى، دعا بقطر شركات الأدوية والتوزيع إلى المشاركة في شراء شهادات استثمار قناة السويس لخروج مصر من عنق الزجاجة، وحتى يعم الرخاء على الجميع.