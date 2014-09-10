أوقاف القليوبية تحيل 12 عامل بالمديرية للتحقيق بسبب الإهمال

أحالت مديرية الأوقاف بالقليوبية، 12 عامل من العاملين بعدد من مساجد مدينة شبين القناطر، للتحقيق بعد اكتشافه سوء حالة النظافة خلال حملة تفتيشه على عدد من المساجد بنطاق المدينة.

وأكد الشيخ صبري دويدار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه لا مجال للتسامح مع المقصرين في أعمالهم، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب يسرى على الجميع دون استثناء، مشيرًا إلي أنه تقرر المرور على تلك المساجد بعد أسبوع، وفى حالة تجاهل المخالفة أو تعديل هذا الوضع سيتم تحويل أئمة هذه المساجد للتحقيق، وربما تصل العقوبة إلي خصم شهر من المتغير، والتى تصل إلى500 جنيه للإمام و200 جنيه للعامل.