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اللجنة العليا للانتخابات السودانية: حلايب دائرة معتمدة منذ عام 1953

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اللجنة العليا للانتخابات السودانية: حلايب دائرة معتمدة منذ عام 1953 اللجنة العليا للانتخابات السودانية: حلايب دائرة معتمدة منذ عام 1953

حلايب وشلاتين

أكد عبد القادر محمد توم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر السودانية اكتمال ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية بما فيها دائرة (حلايب) ليتم تسليمها للمفوضية خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، معتبرا أن المنطقة ظلت دائرة معتمدة منذ انتخابات عام 1953، وقام مواطنوها بالمشاركة في عمليات الاقتراع.

ومن جهته، دعا حامد إدريس سليمان عضو المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر – وفقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم “الأربعاء”- حكومة الخرطوم لاتخاذ كافة السبل التي تمكن مواطني “حلايب” من ممارسة حقهم الدستوري والتصويت في الانتخابات، مشيرا إلى أنه من المستحيل التنازل عن شبر من أراضي حلايب التي تمتد على مساحة 20 ألف كيلومتر ويقطنها أكثر من 27 ألف نسمة.

وأوضح عدد من رؤساء اللجان الانتخابية بالسودان أنهم فرغوا من ترسيم الدوائر الجغرافية وقاموا بإرسالها إلى مفوضية الانتخابات للمراجعة ورفعها إلى رئاسة الجمهورية، ومن ثم فتح باب الطعون، فيما أكدت ولايات أخرى أن عمليات الترسيم فيها وصلت مراحلها الختامية.

وتسلمت المفوضية القومية للانتخابات السودانية ترسيم الدوائر الجغرافية للولايات، في وقت دعت قيادات بشرق السودان بإتاحة الفرصة لمواطني منطقة حلايب التابعة لولاية البحر الأحمر للاقتراع في الانتخابات العامة المقرر لها العام المقبل 2015.

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