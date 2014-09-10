شيخ الأزهر يقرر تخصيص 10 منحٍ لطلاب بوركينا فاسو للدراسة بالكليات العلمية

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تخصيص 10 منحٍ لطلاب وطالبات بوركينا فاسو للدراسة بالكليات العلمية، إسهاما من الأزهر الشريف في تطوير أحوال المسلمين في العالم كله.

جاء ذلك خلال استقبال الأمام الأكبر اليوم الأربعاء للسيد جبريل باسوليه وزير خارجية بوركينا فاسو، والوفد المرافق له.

وطالب فضيلة الأمام الأكبر، وزير خارجية بوركينا فاسو بسرعة التحرك لتنفيذ برنامج المنحة وتدريب الأئمة وتأهليهم، مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات الثقافية والدينية مع بوركينا فاسو، واستعداد الأزهر لتدريب أئمة بوركينا فاسو وتأهليهم على قضايا سماحة الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف الذي يجب محاربته بالفكر الوسطي الصحيح.

ومن جانبه، قدم وزير خارجية بوركينا فاسو شكره العميق لفضيلة الإمام الأكبر على جهود فضيلته التي يقوم بها لصالح العمل الإسلامي، وعلى احتضان الأزهر الشريف لمائتي طالب يدرسون في الأزهر الشريف بمعاهده وكلياته.

وأكد أن مسلمي بوركينا فاسو ينبذون العنف ويواجهون التطرف بكل صوره، مضيفا أن التطرف الديني كان سبب كثير من المشاكل في غرب أفريقيا.

أ.ش.أ