آخر تسريحات الشعر القصير على طريقة النجمات

قصات الشعر المبعثرة تنتشر في الوقت الراهن في كلّ مكان، وقد تغلغلت بشكل مفاجئ في تسريحات النجمات، بفضل مناسبتها كلّ أنواع الشعر وأشكال الوجوه. إليك سيدتي ـ بالصور ـ مجموعة من قصّات الشعر القصير، التي اعتمدتها النجمات بتسريحات وألوان مختلفة.

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Anne Hathaway

إذا كان شعرك خفيفاً وناعماً، يُمكنك اعتماد هذه القصّة، التي أثبتت أنها تُبرز أنوثة المرأة في طريقة عرض العيون الجميلة والحواجب القوية.

Audrey Tatou

هذه القصّة تُناسب الشعر المجعّد بتسريحة مبعثرة في اتجاهات مختلفة، لنظرة حرّة وحديثة.

Charlize Theron

اللمعان في الجزء الجانبي حوّل التسريحة المبعثرة إلى إطلالة في ذروة الأناقة.

Coco Rocha

الجرأة هي عنوان التسريحة المبعثرة. لذلك، لا يمكنك القيام بهذه التسريحة، إذا لم تملكي الجرأة الكافية .

Elsa Pataky

تكتمل الجرأة في تعدّد ألوان الشعر؛ وهو ما لا يمكن أن يليق إلا بهذه القصة.

Ginnifer Goodwin

يمكنك إضافة لمستك الخاصة إلى الشعر القصير لتسريحة مميّزة كالتي اعتمدتها جينيفر.

Halle Berry

تميّزت في كلّ إطلالاتها بالشعر القصير. لكنّها اعتمدت مؤخراً تسريحة مختلفة، إذ أطلّت بشعر مبعثر، وأدخلت الألوان، من خلال صبغ بعض الخصلات الشقراء.

Jennifer Hudson

تمكّنت بقصتها وتسريحتها اللامعة والمبعثرة من لفت الأنظار، أين ما وُجدت.

Jennifer Lawrence

كانت ولا تزال Jennifer Lawrence مثالاً تحتذي به النساء في جميع أنحاء العالم. وقد تميّزت بقصّة شعرها غير المتناسقة لتحقيق إطلالة عفوية.

Maggie Gyllenhaal

تميّزت بقصة شعرها القصير المتدرّج الذي يختلف طوله من جهة إلى أخرى.

الشعر المبعثر هو من آخر صيحات الجمال بالنسبة إلى الشعر القصير. وتختلف طرق تسريحه من وجه إلى آخر، وتتنوع تدرّجات الألوان بحسب لون البشرة اضافة الى موضة زوال الصبغة.

هل لديك الجرأة لتنفيذ هذه القصة؟ وما هي التسريحة التي تفضّلين؟