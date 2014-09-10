القرفة وجوزة الطيب لعلاج حروق الشمس

بعد يوم طويل من العمل في الهواء الطلق أو بعد قضاء يوم ساخن على البحر قد تشعرين بأن الشمس قد أثرت على لون بشرتك وكأنها محترقة، وقد يساعدك كريم الوقاية من أشعة الشمس في حماية بشرتك قبل التعرض إلى الشمس، ولكن كيف ستعالجين احمرار البشرة بعد التعرض إلى الشمس؟

احمي بشرتك بعد التعرض إلى الشمس وأعيدي إليها نضارتها من خلال القرفة وجوزة الطيب، فهما من أفضل الوسائل المؤثرة على البشرة لاسيما إن قمت بمزجهما يومياً بشكل طازج.

إليك القناع في ما يلي:

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المكونات:

•1/2 ملعقة من القرفة

•1/2 ملعقة من جوزة الطيب

•ملعقة من العسل الخام

•ملعقتان من عصير الليمون الطازج

الطريقة:

1.اخلطي المكونات معاً حتى تحصلي على عجينة لينة.

2.ضعيها على وجهك لمدة نصف ساعة، وقد تشعرين ببعض الألم عند وضعه، لكن لا تقلقي فسينتهي بسرعة.

3.اشطفي وجهك بالماء الدافئ بعد مرور الوقت المحدد.

4.إذا كان جلدك من النوع الحساس قللي كمية الليمون وأضيفي المزيد من العسل حتى لا يتم تقشير البشرة.

هذا الماسك يعتبر من الماسكات الرائعة لجمال ونضارة بشرتك بعد تعرضها للشمس والاحمرار، ويساعد البشرة في الحفاظ على تألقها ونضارتها، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الهامة لجمال ونضارة بشرتك، فهو يحتوي على القرفة التي تجدد خلايا البشرة وتمنع تدميرها، كما أنها من مضادات الفطريات والفيروسات، أما جوزة الطيب فهي تعتبر مضاداً للالتهابات، لذلك فهي تساعد على إخفاء الندبات التي يحدثها حب الشباب، وهي غنية بالعديد من الفيتامينات، مثل: فيتامين (C)، وحمض الفوليك، والريبوفلافين، والنياسين، وفيتامين(A)، والعسل يعمل على تطهير البشرة وإزالة سمومها ويرطبها ويتركها نظيفة، أما عصير الليمون فهو غني بفيتامين (C) وينظف البشرة أيضاً.

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