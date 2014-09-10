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مسؤول أمني كردي: الغارات الأمريكية ليست كافية لهزيمة “داعش”

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مسؤول أمني كردي: الغارات الأمريكية ليست كافية لهزيمة “داعش” مسؤول أمني كردي: الغارات الأمريكية ليست كافية لهزيمة “داعش”

الدولة الإسلامية

اعتبر مستشار مجلس أمن إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أن الغارات الجوية الأمريكية ليست كافية لهزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي.
> وأوضح بارزاني – في تصريحات خاصة لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم /الأربعاء/ – أنه ينبغي أن تعمل الغارات الجوية على شل قدرات التنظيم علاوة على استهداف قاداته في أي مكان حتى داخل سوريا.
> وأكد أن العمليات الجوية الأمريكية ضد “داعش” مفيدة للغاية، معربا عن امتنان إقليم كردستان العراق للجهد الذي بذلته الولايات المتحدة في محاربة ذلك التنظيم حتى الآن.
> يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري كان قد عقد محادثات مع رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي في العاصمة العراقية بغداد في وقت سابق اليوم، بحثا خلالها الجهود الدولية لتعبئة الدعم لمحاربة تنظيم “داعش” الذي يسيطر على مساحات كبيرة من العراق وسوريا.

أ ش أ

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