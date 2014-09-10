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السجن 10 سنوات لإمام مسجد بتهمة التحريض على العنف بالسويس

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السجن 10 سنوات لإمام مسجد بتهمة التحريض على العنف بالسويس السجن 10 سنوات لإمام مسجد بتهمة التحريض على العنف بالسويس

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الثانية برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، وعضوية المستشارين محمد أنور، وأيمن محمد ، بسكرتارية محمد مصطفي ومحمد سليمان بالسجن المشدد 10 سنوات على وائل رفاعي ابراهيم عثمان امام مسجد الشرطة بحي الأربعين بالقضية رقم 4843 لسنهة 2012 جنايات الأربعين بالحكم 10 سنوات بتهمة المشاركة فى التجمهر والتظاهر مع الجماعة الإرهابية، والتحريض على العنف.

وكانت محكمة السويس، عقدت أمس الثلاثاء لنظر القضية التى تضم 6 متهمين، لم يحضر منهم سوء المتهم وائل رفاعى، والباقي هاربين.

ويواجه المتهمون تهم التحريض على العنف، والأنضمام والمشاركة فى تظاهرات الجماعة الارهابية وتم حجز القضية للنطق بالحكم لجلسة الاربعاء، وقضت المحكمة بحبس المتهم 10 سنوات.

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