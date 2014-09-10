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محافظ سوهاج يحيل 10 موظفين بوحدة صحية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

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محافظ سوهاج يحيل 10 موظفين بوحدة صحية للتحقيق لتغيبهم عن العمل محافظ سوهاج يحيل 10 موظفين بوحدة صحية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

محمود عتيق محافظ سوهاج

أحال اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، عشر موظفين بالوحدة الصحية بقرية بهتا مركز المراغة، للتحقيق معهم بالشئون القانونية بمديرية الصحة، لتغيبهم عن العمل دون إذن أو سند قانونى، بالإضافة إلي مسئول دفتر الحضور والانصراف بالوحدة.

ومن جانية أوضح المستشار إبراهيم خفاجى المشرف على مكتب مكافحة الفساد والتظلمات والمستشار القانونى للمحافظة، أنه بناء على تعليمات المحافظ بمتابعة العمل داخل الادارات الصحية والوحدات الصحية والمستشفيات المركزية على مستوى قري ومدن المحافظة بهدف الارتقاء بالعمل داخل تلك المؤسسات وأثناء المتابعة من مكتب مكافحة الفساد والتظلمات للعمل بالوحدة الصحية بقرية بهتا، تبين غياب عشرة موظفين عن العمل بدون سند قانونى.

كما تم إحالة الموظف المسئول عن دفتر الحضور والانصراف، للتحقيق معه بسبب إهمالة وتقصيره عن أداء المهام المكلف بها. .

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