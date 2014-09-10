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«تعليم أسيوط» تتلقي طلبات الوظائف اليوم وسط تجمعات كبيرة للمتقدمين

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«تعليم أسيوط» تتلقي طلبات الوظائف اليوم وسط تجمعات كبيرة للمتقدمين «تعليم أسيوط» تتلقي طلبات الوظائف اليوم وسط تجمعات كبيرة للمتقدمين

مديرية-التربية-والتعليم-بأسيوط

شهدت اليوم الأربعاء، الشوارع المؤدية من وإلي مديرية التربية والتعليم بأسيوط والشوارع الخلفية والجانبية زحاما شديدا أدي إلي إعاقة حركة المرور وتوقف السير لفترة طويلة.

وذلك بعد أن قامت مديرية التعليم اليوم، بفتح ابوابها لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالوظائف التي اعلنها الرئيس عبد الفتاح في عيد العلم
> فيما قال عبد الفتاح ابو شامة وكيل مديرية التربية والتعليم باسيوط ان المديرية اصدرت اليوم تعليمات مشدده للمتقدمين بامكانية سحب الاستمارة عن طريق الانترنت كما اصدرنا اشارات للادارات التعليمية بان تتلقي كل ادارة الطلبات من ابنائها علي ان ترسل هذه الطلبات بعد انتهاء مدة التقدم لمديرية التعليم للمراجعة.

وأضاف أبوو شامة، أنه تم تشكيل لجنة في كل إدارة لتلقي الطلبات، كما تم إنشاء غرفة عمليات لفحص أي شكاوي متعلقة بسير عملية التقدم للوظائف المطلوبة.

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