بالصور .. لجنة لاختيار القيادات داخل ديوان عام محافظة سوهاج‎

انعقدت لجنة اختيار القيادات بمحافظة سوهاج برئاسة اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج لاختيار القيادات داخل ديوان عام المحافظة حيث مرشح لمنصب مدير عام مكتب المحافظ عدد 4 موظفين ولمنصب مدير عام إدارة السياحة 4 موظفين واللجنة تضم في عضويتها كلا من المهندس علاء ياسين السكرتير العام للمحافظة والمهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد ومدير عام الشئون القانونية ومدير عام شئون العاملين ومدير مديرية التنظيم والادارة بسوهاج.

وأوضح المهندس علاء ياسين السكرتير العام للمحافظة ان الاختيارات تتم طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1991 المنظم لاختيار القيادات ومديرين العموم بالمحليات وسيتم اختيار الجدر والاكفأ في اطار من الشفافية وان اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المتقدمين للوظائف العليا .