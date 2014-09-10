مجلس كنائس مصر يختتم مسابقة «coptic got talent» مساء اليوم

تختتم لجنة الشباب بمجلس كنائس مصر اليوم مسابقة coptic got talent لاكتشاف المواهب.

وصرح الدكتور مينا ظريف أمين لجنة الشباب بالمجلس، فى تصريح “لوكالة أونا” أن النتيجة ستعلن اليوم وأول 6 متسابقين سيشتركوا فى محكى وزارة الشباب، بالإضافة إلى إقامة حفلات باسمائهم.

وأوضح ظريف أن لجنة التحكيم كل من الممثل عاصم سامي العازف ريمون رفعت ،الشاعر رمزى بشارة والمخرجة ليديا سمير.

ويشارك فى الإحتفالالدكتور القس بيشوى حلمى أمين عام مجلس كنائس مصر ، الدكتور مينا ظريف أمين لجنة الشباب بالمجلس ،محسن أحمد مدير التصوير، الممثل أحمد سعد ،المنتجة سها سمير ،الإعلامى محمود سعد.