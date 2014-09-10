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محافظ الأقصر: عروض لإنشاء مصانع تدوير المواد الصلبة والسائلة ومياه الصرف الصحى

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محافظ الأقصر: عروض لإنشاء مصانع تدوير المواد الصلبة والسائلة ومياه الصرف الصحى محافظ الأقصر: عروض لإنشاء مصانع تدوير المواد الصلبة والسائلة ومياه الصرف الصحى

محافظ الأقصر

قال اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، أن المحافظة تلقت عروضاً لإنشاء مصانع تدوير المواد الصلبة والسائلة ومياه الصرف الصحى.

وكشف سعد الدين عن تلقي المحافظة عرضا من مستثمر لانشاء شركة لعصر ثمار شجرة الجتروفا المزروعة فى غابات الحبيل الشجرية والتى يستخرج منها وقود البيوديزيل الخاص بالطائرات.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر تكنولوجيا الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار ، اليوم الأربعا، الذي يقام في محافظة الأقصر بحضور مجموعة من الخبراء وأساتذة البحوث والتطوير من مختلف الهيئات ومراكز البحوث القومية وعدد من رؤساء مجالس إدارات شركات المياه في محافظات (جنوب الصعيد والشرقية والقليوبية والبحر الأحمر) وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الموارد المائية والري.

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