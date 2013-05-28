أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

محمد عبده يعلن الحب بعد ثلاثة أعوام

Google+ Print
محمد عبده يعلن الحب بعد ثلاثة أعوام محمد عبده يعلن الحب بعد ثلاثة أعوام

أعلن فنان العرب محمد عبده حبه بعد ثلاثة أعوام من الغياب عبر ألبوم جديد بعنوان "بعلن عليها الحب" الذي صدر أمس من خلال شركة روتانا للصوتيات والمرئيات صاحبة الحق والامتياز والرعاية لفنان العرب.

يحتوي الألبوم على تسع أغان تعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين منهم الشاعر الراحل فائق عبد الجليل في الأغنية التي تحمل اسم الألبوم"بعلن عليها الحب"، ومع الشاعر إبراهيم خفاجي في أغنية "كلام القلب"، كما يتضمن الألبوم عملين للشاعر الشاب خالد المريخي هما "وحده بوحده" و"أموت وأعرف"، وعملين أيضاً للشاعر مبارك الحديبي هما "حاولت" و"حس طار"، وأغنية أخرى مع الشاعر أحمد علوي هي "نجم عالي"، ومع الشاعر طارش قطن في أغنية "شقائق النعمان"، وأخيراً مع الشاعر سعد الحميد في أغنية "شكينا لك"، وقام الملحن طلال بلتحين كل أغنيات الألبوم، بينما قام بالتوزيع الموسيقي أمير عبد المجيد، وطارق عاكف، ومحمد عبد الحميد، وعمرو عبد العزيز وأحمد عبد الجواد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي