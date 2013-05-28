محمد عبده يعلن الحب بعد ثلاثة أعوام

أعلن فنان العرب محمد عبده حبه بعد ثلاثة أعوام من الغياب عبر ألبوم جديد بعنوان "بعلن عليها الحب" الذي صدر أمس من خلال شركة روتانا للصوتيات والمرئيات صاحبة الحق والامتياز والرعاية لفنان العرب.

يحتوي الألبوم على تسع أغان تعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين منهم الشاعر الراحل فائق عبد الجليل في الأغنية التي تحمل اسم الألبوم"بعلن عليها الحب"، ومع الشاعر إبراهيم خفاجي في أغنية "كلام القلب"، كما يتضمن الألبوم عملين للشاعر الشاب خالد المريخي هما "وحده بوحده" و"أموت وأعرف"، وعملين أيضاً للشاعر مبارك الحديبي هما "حاولت" و"حس طار"، وأغنية أخرى مع الشاعر أحمد علوي هي "نجم عالي"، ومع الشاعر طارش قطن في أغنية "شقائق النعمان"، وأخيراً مع الشاعر سعد الحميد في أغنية "شكينا لك"، وقام الملحن طلال بلتحين كل أغنيات الألبوم، بينما قام بالتوزيع الموسيقي أمير عبد المجيد، وطارق عاكف، ومحمد عبد الحميد، وعمرو عبد العزيز وأحمد عبد الجواد .