ضبط عاطل بحوزته 100 كيلو بانجو و300 جرام هيروين بدمياط

ألقى رجال مباحث مركز دمياط القبض على عاطل بحوزته 100كيلو بانجو و300 جرام هيروين .

وكانت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمياط برئاسة بإشراف العميد سيد العشماوى مدير البحث الجنائى عن قيام عزت عز الدين .خ سن 32 عاطل ومقيم بناحية الشعراء / دائرة مركز دمياط ( المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5542 جنايات مركز دمياط لسنة 2014 ” إتجار فى المواد المخدرة .. وسبق إتهامة فى عدد ( 3 ) قضايا ما بين ” مخدرات ـ شروع فى قتل ” .. كما أنه من العناصر الإجرامية الخطرة ، بإتخاذ قرية الشعراء / دائرة مركز دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي الغير مشروع بالإتجار فى المواد المخدرة .

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية تم ضبطه بذات الناحية وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالي ( 100 ) كيلو جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالي ( 300 ) جرام .. وذلك داخل مخزن سرى بمسكنة الكائن بذات الناحية ومبلغ مالي ( 3790 ) جنيه وسلاح ابيض عبارة عن (مطواة ).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح للدفاع .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 15619 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2014م .