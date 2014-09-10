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صحيفة: تونس تواجه مصر برباعي هجومي

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صحيفة: تونس تواجه مصر برباعي هجومي صحيفة: تونس تواجه مصر برباعي هجومي

أكدت صحيفة الشروق التونسية يوم الأربعاء أن جورج ليكينز قد استقر على التشكيل الأساسي الذي سيواجه به مصر في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2015.

وشمل التشكيل ثلاثة تغييرات عن مباراة بوتسوانا التي انتهت بفوز نسور قرطاج بهدفين لهدف، إذ يلعب أيمن المثلوثي بدلا من بن مصطفى، وإقحام رامي البدوي بدلا من حمزة المثلوثي، ويحل فخر الدين بن يوسف بدلا من حمزة يونس.

التشكيل لم يضم مهاجم صريح، ولكنه به أربعة لاعبين يجيدون الأدوار الهجومية.

فيلعب في حراسة المرمى بأيمن المثلوثي وأمامه، رامي البدوي، علي معلول، صيام بن يوسف، وبلال المحسني كرباعي دفاعي.

طالع || تحليل بالفيديو - كيف تكسر مصر دفاع تونس؟

وفي وسط الملعب الدفاعي يأتي الثنائي حسين الراقد والفرجاني ساسي وأمامهما رباعي هجومي مكون من وهبي الخرزي، يوسف المساكني، ياسين الشيخاوي، وفخر الدين بن يوسف.

مصر خسرت في الجولة الأولى بهدفين نظيفين.

وفي حالة تأكد التشكيل التونسي فبالتالي سيحفظ ليكينز على مقاعد البدلاء أسماء قوية مثل أمين الشرميطي، حمزة يونس.

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فيديو اليوم السابع

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