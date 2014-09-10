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دمية شبيهة بفان دام وحركاته المميّزة في الأسواق

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دمية شبيهة بفان دام وحركاته المميّزة في الأسواق دمية شبيهة بفان دام وحركاته المميّزة في الأسواق

الأربعاء 10-09-2014 13:53

طرحت شركة " Enterbay" أول دمية تحمل الكثير من ملامح وأشهر حركات نجم أفلام الحركة العالمي Jean-Claude Van Damme.

وقد أكد النجم العالمي الخبر بعدما لفت الى إمكانية حجز نسخة من الدمية عبر موقع الشركة المنفذة لها، قبل أن تُطرَح رسميًّا في الأسواق.

إضافة إلى التصميم الدقيق لدمية Van Damme، الذي يُظهر تشابهًا شديداً مع ملامح النجم الشهير، فإنها تمكّن مالكها من القيام بـ30 حركة من خلالها، ومن أبرزها حركة فسخ الساقين التي يشهتر بها النجم في أفلامه السينمائية.

ويبلغ طول الدمية 30 سنتيمترا، كما ترتدي أشهر ملابسه واكسسواراته: نظارة شمس، وسروال جينز أسود، مع كنزة رمادية اللون، وجوارب سوداء، وحذاءً أسود.

وقام وكيل أعمال Van Damme بالإشراف الفني على تصميم الدمية، التي أعلن عنها الممثّل للمرة الأولى في شهر يناير المنصرم.

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سيدتي