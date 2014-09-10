نسرين طافش عضو لجنة تحكيم جائزة "إيمي الدولية"

تشارك الفنانة السوريّة نسرين طافش حالياً في اجتماعات لجنة تحكيم جائزة "إيمي" الدوليّة في الشرق الأوسط للجائزة الدولية.

الإجتماعات تجري حالياً في مبنى مدينة الإعلام الرئيسية في إمارة أبو ظبي، حيث اختيرت نسرين ضمن لجنة إختيار أفضل عمل لاتيني.

وتستعد طافش للسفر في شهر نوفمبر المقبل إلى مدينة نيويورك لحضور مراسم توزيع الجائزة الدولية هناك.

يذكر أن نسرين اختيرت عام 2014 كسفيرة من قبل المنظمة الدولية لإغاثة أطفال فلسطين وسوريا المعروفة إختصارا باسم "pcrf " وهو الاختيار الذي بررته المنظمة بمساهماتها الكبيرة معها ومع جمعيات سورية وفلسطينية أخرى، وتنوي نسرين القيام بالعديد من النشاطات خلال الفترة القادمة في مجال الإغاثة.