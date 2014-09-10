ممثل جديد قديم سيشكل مفاجأة للجمهور

ربما لن يذكر الكثير منا إسم Haley Joel، لكن نظرة واحدة إلى طفولة هذا الشاب ستعود لنا بذكريات مميزة من أفلامه، بعد أن قرر أن ينعش ذاكرتنا بفيلم جديد.

واكتسب Haley شهرته سابقاً من بطولته لفيلم الرعب The Sixth Sense سنة 1999 أمام النجم Bruce Willis، وكان عمره وقتها 11 عاماً، وترشح للفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم.

وقد فوجئ عدد كبير من معجبي الممثل الشاب بإطلالته الحالية، خلال تصوير فيلمه الجديد "Yoga Hosers"، ، حيث تغيّر تماماً منذ أن أبهرهم بأدائه وهو طفل صغير، إضافة الى تبدّل ملامحه واكتسابه بعض الوزن لتلائم طبيعة الدور الذي يلعبه في الفيلم

ويلعب Haley ، البالغ من العمر 26 عاما، في أحداث الفيلم الجديد دور رجل نازي ذو شعر دهني.

يذكر أنّ أوّل ظهور فني لـ Haley Joel كان من خلال مشاركته في إعلان تجاري لمطاعم "بيتزا هت".

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