أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل يصدق الجمهور "كذبة" نادية المنصوري؟

Google+ Print
هل يصدق الجمهور "كذبة" نادية المنصوري؟ هل يصدق الجمهور "كذبة" نادية المنصوري؟

الأربعاء 10-09-2014 17:27

طرحت الفنانة المغربية نادية المنصوري، المقيمة في الإمارات، أغنية "كذبة" التي بدأ بثها عبر الإذاعات كأغنية منفردة جديدة، وهي من كلمات الشاعر ربيع القلب ولحن عادل عبد الله وتوزيع موسيقى لهشام السكران.
عن أغنيتها الجديدة "كذبة" تقول المنصوري: "موضوع الأغنية ليس إلاّ دعابة من الحبيبة لحبيبها حين تقول له عكس ما تحس تجاهه، لتستفز مشاعره ويزيد من إهتمامه بها أكثر، لكن المصيبة إذا كان الحبيب على نيّاته وصدق ما تقوله. وهذه الأإنية هي أول تعاون بيني وبين الملحن عادل عبد الله بعد أن أتحفنا خلال أيام عيد الفطر الماضي بلحن أغنية "أهل الفلك" للشاعرة جموح، والتي تغنّى بها الفنان عبد المجيد عبد الله".
وتقول كلمات أغنية "كذبة":

حبيبي ماخذ الكذبة حقيقة بكل جدية
بغيت أضحك معاه وقلت له ما بيك وصدقني!
حبيبي قلت له ما بي معاك أحلام وردية
وهو مشّاها ما كذب خبر روّح وفارقني
****
فديت اللي زعل مني وغيره ما سكن فيّ
أحب أجننه بطيشي ولا من جن روقني
أجيله شيطنه يا ناس في الروحات والجايات
و من غيره بعد غيره بحبه حيل علقني،
****
أعرفه طيب حنين و لا في بعده حنية
أموت بقلبه لا يزعل و هو بالحيل يعشقني
حبيبي قلت له ماني مكررها لو شوية
وهو برضه عنياته مشى وهو مصدقني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي