هل يصدق الجمهور "كذبة" نادية المنصوري؟

طرحت الفنانة المغربية نادية المنصوري، المقيمة في الإمارات، أغنية "كذبة" التي بدأ بثها عبر الإذاعات كأغنية منفردة جديدة، وهي من كلمات الشاعر ربيع القلب ولحن عادل عبد الله وتوزيع موسيقى لهشام السكران.

عن أغنيتها الجديدة "كذبة" تقول المنصوري: "موضوع الأغنية ليس إلاّ دعابة من الحبيبة لحبيبها حين تقول له عكس ما تحس تجاهه، لتستفز مشاعره ويزيد من إهتمامه بها أكثر، لكن المصيبة إذا كان الحبيب على نيّاته وصدق ما تقوله. وهذه الأإنية هي أول تعاون بيني وبين الملحن عادل عبد الله بعد أن أتحفنا خلال أيام عيد الفطر الماضي بلحن أغنية "أهل الفلك" للشاعرة جموح، والتي تغنّى بها الفنان عبد المجيد عبد الله".

وتقول كلمات أغنية "كذبة":

حبيبي ماخذ الكذبة حقيقة بكل جدية

بغيت أضحك معاه وقلت له ما بيك وصدقني!

حبيبي قلت له ما بي معاك أحلام وردية

وهو مشّاها ما كذب خبر روّح وفارقني

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فديت اللي زعل مني وغيره ما سكن فيّ

أحب أجننه بطيشي ولا من جن روقني

أجيله شيطنه يا ناس في الروحات والجايات

و من غيره بعد غيره بحبه حيل علقني،

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أعرفه طيب حنين و لا في بعده حنية

أموت بقلبه لا يزعل و هو بالحيل يعشقني

حبيبي قلت له ماني مكررها لو شوية

وهو برضه عنياته مشى وهو مصدقني.