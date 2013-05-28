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محافظ القليوبية يكرم "15" متعافيا من الإدمان ويعد بتوفير فرص عمل لهم

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محافظ القليوبية يكرم "15" متعافيا من الإدمان ويعد بتوفير فرص عمل لهم محافظ القليوبية يكرم "15" متعافيا من الإدمان ويعد بتوفير فرص عمل لهم
زايد: ضبط 435 مليون قرص مخدر في .. بمعدل 60 قرصا لكل مواطن يوميا

كتب : حسن صالح منذ 21 دقيقة

كرم الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، بالتنسيق مع الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان وممثلى عدد من المديريات المعنية والأوقاف والكنيسة، عدد من المتعافين من الإدمان بديوان عام المحافظة، وقرر توفير فرص عمل لهم ومنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير لهم ولأسرهم تقديرا لرغبتهم فى العلاج.

وأكد زايد تكريم 15 متعافيا من أبناء المحافظة الذين أتموا فترة العلاج والتأهيل من خلال الخط الساخن، وأشار إلى تشكيل اللجنة العليا لمكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة، فى إطار خطة الدولة لمكافحة وعلاج الإدمان.

وقال المحافظ إنه تم ضبط 435 مليون قرص مخدر مؤخرا فى مصر، بمعدل 60 قرصا لكل مواطن يوميا، مضيفا أن المورد الوحيد الدائم الذى تملكه مصر هو ثروتها البشرية، وأن المواطن المنتج القادر على العطاء صاحب العقل السليم هو أهم ثروة يجب أن نحافظ عليها.

من جانبه، أكد عمرو عثمان، مير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن القليوبية هى المحافظة الأولى التى بادرت بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الإدمان فى إطار مركزى وامتدت هذه التجربة إلى 12 محافظة حتى الآن، وأشاد بتجربة القليوبية لتوفير فرص عمل للمتعافين من أبنائها.

وكشفت الدكتورة ليلى عبدالجواد، المشرف العام على الخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه لاتوجد إحصائيات حقيقية حول نسب الإدمان فى مصر، مشيرة إلى أنه خلال الـ 4 شهور الماضية استقبلت مصحات علاج الإدمان 15 ألف و746 حالة إدمان فى 14 مستشفى ومركز علاجى.. مشيرة إلى أن نسبة مدمنى الترامادول بلغت 36% والتعاطى المتعدد 38% لكل أنواع المخدرات و15% للحشيش و11% للمواد الأخرى والمهلوسات والمسكنات.

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