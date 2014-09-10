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المصمم Oscar de la Renta يتفوق على نفسه في أجدد مجموعاته

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المصمم Oscar de la Renta يتفوق على نفسه في أجدد مجموعاته المصمم Oscar de la Renta يتفوق على نفسه في أجدد مجموعاته

الأربعاء 10-09-2014 12:09

قدم المصمم الشهير أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta مجموعته الجديدة للصيف المقبل بين ترقب من جمهور أسبوع الموضة لما سيقدم في هذا العرض، وكالعادة لم يكن المصمم ليخيب آمال متابعيه، إذ قدم مجموعة من أجمل تصاميمه وأكثرها سحراً وأناقة على الإطلاق.

بدأ المصمم عرضه بعدد من الملابس النهارية الأنيقة كالتنانير القصيرة والبنطلونات الناعمة التي تشبه أسلوب الستينات الراقي بطريقة ما، وانتقل بعد ذلك ليقدم مجموعة متميزة من فساتين الكوكتيل القصيرة التي أضفت نوعاً من السحر والرقي على هذه المجموعة.

أما في نهاية العرض فقد أبهرنا المصمم Oscar de la Renta بمجموعة أنيقة ورائعة من فساتين السهرات التي جمعت بين التصاميم والقصات الراقية والألوان العصرية التي تعبر عن انتعاش الصيف وأناقته، وكانت الأحذية والإكسسوارات المتميزة جزءاً لا يتجزأ من هذه المجموعة، حيث أعجبنا بتصاميمها الفريدة والمتميزة التي أكملت كل إطلالة.

لا يمكن أن نتوقع ما سيقدمه المصمم Oscar de la Renta في عروضه، فدائماً نشاهد ما هو أجمل من كل توقعاتنا.

شاهدي ماذا قدم المصمم في آخر عروضه في أسبوع الموضة لربيع وصيف 2015.

 

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