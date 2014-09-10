"Marc by Marc Jacobs" ومجموعة عصرية لموسم ربيع وصيف 2015

قدمت ماركة الأزياء الشهيرة Marc by Marc Jacobs ، وهي الخط الثانوي للمصمم الشهير Marc Jacobs، مجموعة الصيف المقبل ضمن فعاليات أسبوع الموضة المقامة حالياً في نيويورك.

عرفت الماركة بتقديم التصاميم العصرية والغريبة، وهذا ما قدمته كل من Luella Bartley و Katie Hillier مصممتا الماركة في آخر عروض لهما حيث شاهدنا عدد من التصاميم العملية المبتكرة المناسبة لستايل الشباب العصري والمتجدد، بالإضافة إلى الإكسسوارات العصرية كالحقائب البلاستيكية ذات التصاميم المتميزة والمختلفة.

شاهدي معنا ماذا قدمت ماركة "Marc by Marc Jacobs" في عرض الصيف المقبل، وأخبرينا برأيك.