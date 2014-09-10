3 آلاف خريج يتقدمون بأوراق تعيينهم بتعليم دمياط اليوم

شهدت مديرية التربية والتعليم بدمياط زحاما شديدا اليوم الأربعاء في أول ايام التقدم لشغل وظائف المعلمين الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في احتفاليات عيد المعلم.

و بلغ عدد المتقدمين بأوراقهم اليوم ما يقرب من 3الاف خريج من حملة المؤهلات التربوية وهم من الذين قاموا بسحب استمارة تقديم من موقع الوزارة وقاموا بتسليمها مع عدد من الأوراق.

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بدمياط ان التخصصات الأكثر احتياجا هى” الدراسات الاجتماعية والرياضيات والتربية الرياضية إناث”.

يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تتقدم فيه التوجيهات المختلفة بحصر أعداد العجز والإعداد المطلوبة في كل تخصص .