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بالصور.. ادفع 140 ألف إسترليني وامتلك جزيرة خاصة في أيرلندا

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بسعر يقل بنحو 50 ألف إسترليني عن سعر أي بيت في المملكة المتحدة، يمكنك تملك الكهوف، والشواطئ، وبعض المعالم الأثرية، وكل ذلك على جزيرة خاصة لك وحدك، لكن لا يمكنك الوصول إليها إلا عند اعتدال الطقس.

Unspoilt paradise: The island lies three miles off the mainland of County Donegal and includes a stunning freshwater pond, tunnel caves and even its own stony beaches

وتتمتع جزيرة «إينيشدوني» بالخصوبة وانتشار الخضرة وتقع في شمال غرب أيرلندا الشمالية، وهي جزء من سلسلة تضم 4 جزر، تبلغ مساحتها نحو 94 فدانًا من الأراضي غير المأهولة.

Inishdooney Island has ruins of old buildings and a freshwater pond which is perfect for people wanting to keep livestock on the island

وتقع الجزيرة على بعد 3 أميال أمام الشاطئ الرئيسي لمقاطعة دونيجال في أيرلندا، وبها أيضًا بركة مذهلة من المياه العذبة فضلاً عن الشواطئ التي تطل على المحيط الأطلنطي.

Perfect for nature lovers: Inishdooney Island, off the northwest of Northern Ireland, is part of a string of four islands and boasts 94 acres of uninhabited land

لا توجد أي مبان على الجزيرة، ولا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة القوارب أو الطائرات الهليكوبتر، وذلك عندما تكون الظروف الجوية ملائمة.

Tunnel caves: The island is in a very remote area and is only accessible via helicopter or boat... when the weather conditions are right

وقال بيدرو أريز، الذي عرض الجزيرة للبيع، إن «عشاق الطبيعة سيشعرون برغبة كبيرة في امتلاك منزل في جزيرة إينيشدوني»، وأضاف أن من يسافر إليها سيخوض مغامرة حقيقية، كما أنها مكان مثالي لإقامة حياة كاملة وتربية الماشية على سبيل المثال، بسبب وجود مصدر للمياه العذبة.

Lush, green atoll: The island is on sale with a guide price of £140,000 ¿ around £50,000 lower than the average home price in the UK

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