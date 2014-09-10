بالصور.. ادفع 140 ألف إسترليني وامتلك جزيرة خاصة في أيرلندا

بسعر يقل بنحو 50 ألف إسترليني عن سعر أي بيت في المملكة المتحدة، يمكنك تملك الكهوف، والشواطئ، وبعض المعالم الأثرية، وكل ذلك على جزيرة خاصة لك وحدك، لكن لا يمكنك الوصول إليها إلا عند اعتدال الطقس.

وتتمتع جزيرة «إينيشدوني» بالخصوبة وانتشار الخضرة وتقع في شمال غرب أيرلندا الشمالية، وهي جزء من سلسلة تضم 4 جزر، تبلغ مساحتها نحو 94 فدانًا من الأراضي غير المأهولة.

وتقع الجزيرة على بعد 3 أميال أمام الشاطئ الرئيسي لمقاطعة دونيجال في أيرلندا، وبها أيضًا بركة مذهلة من المياه العذبة فضلاً عن الشواطئ التي تطل على المحيط الأطلنطي.

لا توجد أي مبان على الجزيرة، ولا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة القوارب أو الطائرات الهليكوبتر، وذلك عندما تكون الظروف الجوية ملائمة.

وقال بيدرو أريز، الذي عرض الجزيرة للبيع، إن «عشاق الطبيعة سيشعرون برغبة كبيرة في امتلاك منزل في جزيرة إينيشدوني»، وأضاف أن من يسافر إليها سيخوض مغامرة حقيقية، كما أنها مكان مثالي لإقامة حياة كاملة وتربية الماشية على سبيل المثال، بسبب وجود مصدر للمياه العذبة.