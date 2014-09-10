بالصور.. كيف تكتشف الأهرامات من منزلك باستخدام street view

كشفت «جوجل مصر»، الثلاثاء، عن إطلاق خدمة «ستريت فيو» street view في مصر في خرائط «جوجل»، في أحدث طفرة في عالم التكنولوجيا لعرض صور وخرائط تضم إحدى عجائب الدنيا السبع- وذلك حسبما ذكرته مجلة «تايم» الأمريكية.

وتشمل الخدمة مشاهدة أهرامات الجيزة بزاوية 360 درجة، وجبانة سقارة وقلعة قايتباى وقلعة محمد علي.

وذكرت مجلة «تايم» أن خدمة «ستريت فيو» بدأت عام 2007، وتغطي هذه الخدمة أكثر من 7.2 مليون ميل في أكثر من 59 دولة، كما تضم عشرات الملايين من الصور التي تغطي المعالم والنصب التذكارية الشهيرة، بما في ذلك تاج محل في الهند، ومجمع معابد «أنجكور وات» في كامبوديا، وجزر جالاباجوس غرب ساحل الإكوادور، قاعدة كامب إيفرست.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن الصور يتم التقاطها من خلال كاميرات 75 ميجا بيكسل بزاوية بانوراما 360 درجة توضع أعلى سيارات «ستريت فيو»، أو في حالة المواقع التي يصعب الوصول إليها من خلال استخدام جهاز «تريكر»، وهو جهاز خاص لجمع الصور، مكون من حقيبة يمكن ارتداؤها على الظهر ويسمح بالمجازفة والوصول إلي أماكن صعب الوصول إليها مثل متسلقي الجبال، أو الأهرامات في حالة صور مصر.

وأشارت المجلة إلي أن فريق «ستريت فيو» واجه تحديات استثنائية على مدى الأيام العشرة التي قضوها في مصر وهو يحملون الجهاز في درجة حرارة مرتفعة في الصحراء.

وأكدت مديرة برنامج «ستريت فيو»، أميتا خاطري، لـ«تايم»، «لقد كانت تجربة فريدة بالنسبة لنا أيضاً، حيث تم اختبار المعدات في درجة الحرارة المرتفعة»، مشيرة إلى أن الصور تم التقاطها من خلال «تريكر»، وجمعها حتى تعطي صورة سلسة للموقع.