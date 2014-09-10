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القبض على 4 من الإخوان وأنصار بيت المقدس فى حملات أمنية بالفيوم

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القبض على 4 من الإخوان وأنصار بيت المقدس فى حملات أمنية بالفيوم القبض على 4 من الإخوان وأنصار بيت المقدس فى حملات أمنية بالفيوم

 

صورة أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن فى الفيوم القبض على 4 من عناصر تنظيم الإخوان وأنصار بيت المقدس .

كانت أجهزة الأمن الوطني والبحث الجنائي بالفيوم بإشراف اللواء الشافعي حسن أبو عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة قد ألقت القبض على مدرسا إخوانيا هاربا من حكم صادر ضده غيابيا بالمؤبد في قضية الانضمام لجماعة مخالفة والتحريض علي العنف ويدعي ناصر . ع مدرس بمدرسة السنباط بمركز الفيوم ، وضبط طبيب بيطري ينتمي لجماعة أنصار بيت المقدس ، كما تم ضبط 2 آخرين من إطسا تنفيذا لقرارات الضبط والإحضار الصادرة ضدهما من النيابة العامة لضلوعهما في أعمال عنف بكل من القاهرة والفيوم .

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