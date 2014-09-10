الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قراراً بقانون بشأن إنشاء بيت الزكاة والصدقات

صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بقانون بشأن إنشاء بيت الزكاة والصدقات.‬‬

‫‫وأوضح أن القرار بقانون ينص على إنشاء صندوق يسمى بيت الزكاة والصدقات، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويهدف إلى قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية بغرض تنميتها وصرفها في وجوهها المقررة شرعاً حسب أولوياتها، وصولاً لتنمية الفرد والمجتمع. ويتولى إدارة البيت مجلس أمناء يتكون من عدد فردي من الشخصيات العامة، من ذوي الخبرة في العلوم الشرعية والنواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من الجوانب ذات الصلة، لا يقل عددهم عن خمسة عشر عضواً ولا يزيد عن خمسة وعشرين من بينهم رئيس المجلس.‬‬

‫‫كما ينص القرار بقانون على صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعاً، وهي: الفقراء والمساكين والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وصرف باقي موارد البيت في أوجه البر التي يحددها مجلس الأمناء. ويعاون مجلس الأمناء – في النهوض باختصاصاته – أمانة عامة تشكل من أمين عام وعدد كافى من العاملين