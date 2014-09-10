ضبط 10 حالات قيادة تحت تأثير المخدرات على طريق “بورسعيد – الإسماعيلية “

ألقت مديرية أمن بورسعيد القبض علي 10 سائقين علي طريق “بورسعيد ـ الإسماعيلية” بعد تحليل فوري و سريع لهم للتأكد من خلو دمهم من المخدرات.

و كانت مديرية أمن بورسعيد قد شنت حملة أمنية بقيادة اللواء اسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية، شارك فيها ضباط ادارة مرور بورسعيد برئاسة العقيد محمد بصلة – وكيل ادارة المرور . والرائدحسن السخرى – رئيس مباحث المرور، بمشاركة طبيب من مديرية الصحة استهدفت عمل تحاليل لبعض قائدى السيارات على الطرق السريعة ..خاصة طريق بورسعيد – الإسماعيلية، حيث تم فحص 30 عينة “بول” لعدد ثلاثون من قائدى السيارات المختلفة .

وأسفرت نتيجة التحليل عن ضبط 10 حالات “عينة ايجابية” ثبت قيام من أجرى له التحليل بقيادة السيارة تحت تأثير المخدر و20 عينة سلبية .

ووجه اللواء اسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد بإتخاذ كافة الإجراءات القانوني، وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مع استمرار تلك الحملات على الطرق السريعة وأيضا داخل المدينة .