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الجيش الباكستانى يعلن مقتل 65 متمردا فى قصف جوى بالقرب من الحدود الأفغانية

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الجيش الباكستانى يعلن مقتل 65 متمردا فى قصف جوى بالقرب من الحدود الأفغانية الجيش الباكستانى يعلن مقتل 65 متمردا فى قصف جوى بالقرب من الحدود الأفغانية

ارشيفية

أعلن الجيش الباكستانى ارتفاع عدد المتمردين الذين قتلوا جراء الضربات الجوية التى شنتها قواته بالقرب من الحدود الأفغانية الى 65 متمردا.

وأوضح بيان للجيش – حسبما نقلت “ايه بى سى” الأمريكية اليوم الاربعاء – أن الضربات الجوية نفذت على مرحلتين، واستهدفت بعض المناطق فى إقليم شمال وزيرستان القبلى والذى تقوم فيه قوات الجيش بهجوم كبير منذ منتصف شهر يونيو الماضة.

يشار إلى أن المنطقة القبلية تعد منذ فترة طويلة موطنا لمزيج من المتشددين الأجانب والمحليين المرتبطين بتنظيم “القاعدة”، بما فى ذلك الجماعات المسلحة التى تنفذ هجمات عبر الحدود وتستهدف القوات الأمريكية وغيرها من قوات حلف شمال الأطلسى (ناتو) فى أفغانستان.

 

أ ش أ

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