عبد الغفار شكر:المعتصمون السبعة غادروا مقر المجلس..وموقفنا من قانون التظاهر ثابت

قال عبد الغفار شكر ، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ، إن المعتصمون السبعة المتهمون فى قضية أحداث مجلس الشورى قد غادروا مقر المجلس صباح اليوم ، متوجهين إلى جلسة إعادة الإجراءات فى القضية.

واضاف شكر ، فى تصريحات خاصة لـ “اونا” ، أن اليوم هو موعد إنتهاء الإعتصام بحسب ما اعلن عنه المعتصمون ، الأحد الماضى ، و بناءاً عليه تم استضافتهم و توفير سبل الراحة لهم ، لكن إذا حاولوا العودة مرة أخرى ؛ فسوف يتم إتخاذ قرار أخر لم يتم الاتفاق عليه بعد .

واكد أن موقف المجلس تجاه قانون التظاهر ثابت لم يتغير، وهو المطالبة بأعادة النظر فى القانون ، لأنه غير دستورى ، و إسقاط كافة الأحكام و العقوبات القاسية التى ترتبت عليه.