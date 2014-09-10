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أمن الأقصر يكثف جهوده لكشف غموض سرقة سيارة نقل الأدوية الخاصة بمستشفي إسنا المركزي

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أمن الأقصر يكثف جهوده لكشف غموض سرقة سيارة نقل الأدوية الخاصة بمستشفي إسنا المركزي أمن الأقصر يكثف جهوده لكشف غموض سرقة سيارة نقل الأدوية الخاصة بمستشفي إسنا المركزي

مديرية أمن الأقصر

تكثف مباحث الأقصر جهودها بقيادة اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية لكشف غموض سرقة سيارة نقل الأدوية الخاصة بمستشفى إسنا المركزي.

كان اللواء منتصر ابو زيد مدير أم الأقصر قد تلقي إخطارا من العميد محمد بهاء نائب رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت يفيد بسرقة سيارة نقل اﻻأدوية التابعة لمستشفى اسنا المركزي رقم 16721 ص ق حكومة اﻻقصر .

وتبين من التحريات أن أثناء ترك قائد السيارة محمد ع ا سائق ومقيم بقرية طفنيس مركز إسنا السيارة أمام منزله فوجئ صباح اليوم الثاني باختفائها .

حرر محضرا بالواقعة حمل رقم 4792 اداري اسنا 2014 واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .

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