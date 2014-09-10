بالصور… ضبط مصنع مخالف لإنتاج العسل بمنطقة المعنا بقنا

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن إدارة الرقابة التموينية بالتعاون مع مباحث التموين بقنا نجحت في ضبط مصنع مخالف لتصنيع العسل بإحدى المخازن بمنطقة المعنا بمدينة قنا .

وأشار إلي انه تم ضبط عدد 5220عبوه بلاستيكية سعة 400 جرام تحمل علامة تجارية ” عسل الدكتور “، و 3648 عبوة سعة 400 جرام تحمل علامة تجارية “الصفوة ” و 1008 عبوة سعة 1400 جرام تحمل علامة تجارية” عسل الدكتور”، و 792 عبوة ”عسل اسود الدكتور ” ،وعدد من المطبوعات يقوم باستخدامها في التصنيع بالمخالفة لقوانين الغش التجاري .

وأكد الهجان أن محافظة قنا تعمل على تكثيف الجهود والحملات التموينية ومكافحة الغش التجاري والتدليس وخاصة مصانع “بئر السلم” للسلع الغذائية والتي تدار بدون ترخيص من الجهات المعنية والتي تشكل خطرا على صحة المواطنين .