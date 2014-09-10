«الطب الشرعى» : تشريح جثة نجل المستشار محمود المرللى لمعرفة سبب الوفاة

وقال ” عبد الحميد ” في تصريحات خاصة أن عملية التشريح سوف تستغرق ساعة كاملة، وبعدها سوف يصدر التقرير الطبي المبدئي حول سبب الوفاة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

يذكر أن محمد محمود السيد محمود، 26 سنة، ليسانس حقوق، نجل المستشارمحمود السيد محمود، عضو بمحكمة استئناف القاهرة، لقي مصرعه على يد شخصان يستقلان دراجة بخارية بالدقهلية.

وكان اللواء محمد الشرقاوي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من الرائد شريف أبو النجا، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، يفيد باغتيال نجل المستشار محمود السيد محمود بمنطقة حي الجامعة.