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«الطب الشرعى» : تشريح جثة نجل المستشار محمود المرللى لمعرفة سبب الوفاة

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«الطب الشرعى» : تشريح جثة نجل المستشار محمود المرللى لمعرفة سبب الوفاة «الطب الشرعى» : تشريح جثة نجل المستشار محمود المرللى لمعرفة سبب الوفاة

أرشيفية

صرح الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي للطب الشرعي، أن الطبيب الشرعي صبري محمد إبراهيم انتقل منذ قليل إلى مستشفى المنصورة الدولي لتشريح جثمان نجل المستشار محمود المرللي.

وقال ” عبد الحميد ” في تصريحات خاصة أن عملية التشريح سوف تستغرق ساعة كاملة، وبعدها سوف يصدر التقرير الطبي المبدئي حول سبب الوفاة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

يذكر أن محمد محمود السيد محمود، 26 سنة، ليسانس حقوق، نجل المستشارمحمود السيد محمود، عضو بمحكمة استئناف القاهرة، لقي مصرعه على يد شخصان يستقلان دراجة بخارية بالدقهلية.

وكان اللواء محمد الشرقاوي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من الرائد شريف أبو النجا، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، يفيد باغتيال نجل المستشار محمود السيد محمود بمنطقة حي الجامعة.

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