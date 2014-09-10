تراجع جماعي لمؤشرات البورصة ورأسمالها يخسر 2.7 مليار جنيه

فشلت مؤشرات البورصة المصرية فى الحفاظ على مكاسبها الصباحية لتغلق على تراجع جماعي متأثرة بعمليات بيع مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والعربية على الأسهم الكبرى والقيادية، فيما تأثرت أسهم المضاربات وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بأزمة شائعات شركة “بايونيرز” القابضة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.7 مليار جنيه ليصل إلى 521.1 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ على انخفاض نسبته 0.13 % ليسجل 9587.35 نقطة بعدما كان بدأ التعاملات على ارتفاع نسبي اقترب من 0.5%، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 2.9% ليصل إلى 624.14 نقطة، كما هبط مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا بنسبة 1.43% مسجلا 1138.54 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة “إن السوق شهدت اليوم انتشار العديد من الأنباء السلبية ما بين أنباء حقيقية منها إعلان تقييمات شركتي المصرية للدواجن والشرقية للأمن الغذائي، حيث جاءت التقييمات أقل من توقعات السوق، فيما أثرت الشائعات التي طالبت شركة “بايونيرز” القابضة حول تورط مسئوليها في تعاملات مع جماعة “الإخوان” على الأسهم المملوكة للشركة التي تتجاوز 10 شركات بالبورصة.

ونفت الشركة، في بيان أرسلت به إلى إدارة البورصة اليوم، صحة ما تردد فى هذا الشأن، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المجلة التي نشرت تلك الشائعات، إلا أن النفي لم يشفع لأسهم الشركة التي تهاوت بشكل حاد بالسوق.

وهبطت على نحو ملحوظ أسهم “بايونيرز” القابضة و”الصعيد للمقاولات” و”القاهرة للاسكان والكابلات الكهربائية” و”المتحدة للاسكان” و”الجيزة للمقاولات” و”يونفرسال للصناعة”، وجميعها شركات تابعة لبايونيرز القابضة.

وقال محمد عسران رئيس مجلس إدارة شركة إيفا لتداول الأوراق المالية “إن هذه الأنباء السلبية تزامنت مع كون المؤشرات قد اقتربت من نقاط مقاومة رئيسية ما دفع بالمؤسسات والصناديق المحلية للبيع لجني الأرباح على الأسهم الكبرى والقيادية فى قطاعات العقارات والإسكان، منوها بأن تماسك أداء سهم البنك التجاري الدولي والمصرية للاتصالات ساعد على تخفيف وطأة هبوط السوق”.

أ ش أ