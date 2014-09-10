شاهد بـ”أحداث الشورى” يروى واقعة إعتداء علاء عبد الفتاح على ضابط شرطة

أكد كريم محمود منصور ضابط شرطة و شاهد الاثبات امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد على الفقى ،انه شاهد واقعة الاعتداء على المقدم عماد طاحون وسرقة سلاحه الميرى واضاف الشاهد أنه راى الضابط وقد وقع على الارض أمام المصرف المتحد وعلاء عبد الفتاح واثنين أخرين يقومون بالاعتداء عليه ، كما أضاف الشاهد أن المتظاهرين قاموا بالاعتداء على قوات الامن وتابع الشاهد ان دوره فى فض المظاهرة قائد تشكيل وانه قام بالقبض على 17 متظاهر ومن بينهم فتيات ، وان مظاهر إستعمال القوة كان الاعتداء على قوات الامن ، وذلك خلال نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و25 متهماً اخرين بالقضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث مجلس الشورى”.

الجدير بالذكر ان المحكمة كانت قضت فى تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.