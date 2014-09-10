كونتي عن مواجهة النرويج: قفازات بوفون لم تتسخ

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن عدم اتساخ قفازات حارس مرماه جانلويجي بوفون أمام النرويج، خير دليل على قوة الأزوري الهجومية.

وقال كونتي عقب الفوز خارج الديار على النرويج بهدفين دون رد: "اعتقد أننا وصلنا لمرحلة جيدة قياسا بأننا لم نقضي سويا سوى تسعة أيام."

وأضاف كونتي "خضنا مباراة قوية أمام منتخب ليس بالضغيف، وانتهت بفوزنا دون أن تتسخ قفازات بوفون، في دليل واضح على قوتنا الهجومية."

وأتم كونتي "مازلنا في حاجة للمزيد من التطور، ولكن لا يمكن أن أخفي مدى سعادتي بما حققه اللاعبين في مباراتين."

يُذكر أن إيطاليا حققت الفوز في أول مباراة لكونتي، على منتخب هولندا بهدفين دون رد وديا.