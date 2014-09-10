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مدرب إسبانيا: منير الحدادي يذكرنا ببداية راؤول

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مدرب إسبانيا: منير الحدادي يذكرنا ببداية راؤول مدرب إسبانيا: منير الحدادي يذكرنا ببداية راؤول

يؤمن توني جراندي المدرب المساعد لمنتخب إسبانيا أن منير الحدادي المهاجم الشاب لبرشلونة لديه مقومات ليصبح راؤول جونزاليس المهاجم التاريخي لريال مدريد جديد مع اللاروخا.

وشارك منير -19 عاما- لأول مرة مع إسبانيا بعد استدعائه عقب إصابة دييجو كوستا مهاجم تشيلسي أمام مقدونيا لمدة 23 دقيقة في فوز بلاده 5-1.

وقال جراندي لراديو برشلونة: "منير يذكرني ببداية راؤول في مسيرته، لديه خصائص مشابهة، وأنظر إلى ماذا حقق راؤول بعد ذلك".

وأضاف "أول مرة أشاهد منير على الطبيعة كان في المباريات الإعدادية لبرشلونة، وتحدث عنه ألبرت سيلاديس (مدرب ناشئين برشلونة) بشكل جيد وعلمنا أنه رائع".

وأتم مدرب إسبانيا "سنقوم بتوعية منير حول الصعوبات والتحديات التي سيواجهها .. ولكنه لديه مستقبل عظيم يحتاج، والكل يعتمد على بذل المجهود".

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